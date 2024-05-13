立陶宛總統先前提駐處更名 外交部：應是選舉語言

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（中央社記者游凱翔台北13日電）立陶宛正進行總統大選，外界關注駐立陶宛台灣代表處改名「台北」的說法。外交部政務次長田中光今天表示，尋求連任的總統瑙塞達昨天受訪時已調整態度及語調，並提到深化與台灣經濟文化關係，先前應只是選舉語言。

立陶宛進行總統大選，現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在第一輪投票領先，第二輪投票26日舉行。瑙塞達競選期間曾表示，「駐立陶宛台灣代表處」應更名以穩定與中國關係。

田中光、國安局副局長徐錫祥今天在立法院外交及國防委員會專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。

田中光在回應國民黨立委黃仁、馬文君等人相關質詢時表示，注意到瑙塞達昨天接受訪問時的談話，可以看到他對台灣的態度、語調已經調整，表示要持續深化與台灣的經濟和文化關係，所以先前應只是選舉語言。

田中光指出，當初「駐立陶宛台灣代表處」這個名稱，是經兩國政府同意，如果要改必須兩國政府來談，而且這是假設性問題。（編輯：郭無患）1130513