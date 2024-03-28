陳建仁：台灣為貿易高標準國家 獲美加英肯定

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長陳建仁今天說，台灣處全球地緣政治及供應鏈的關鍵角色，政府積極布局全球，除申請加入CPTPP，也積極發展與他國的雙邊經貿關係，且因是貿易高標準國家，獲得美國、加拿大、英國等肯定。

陳建仁今天在行政院副院長鄭文燦、發言人林子倫、僑務委員會委員長徐佳青等人陪同下，接見由亞總總會長許玉林率領的「第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。

陳建仁致詞時表示，亞總在1993年成立，會員遍布16個國家與地區，是海外最具有代表性的台商組織之一，不僅長期透過商會人脈，與亞洲各國建立堅實民間交流情誼，亦協助政府推動經貿文化教育交流，協助台灣與其他各國深厚關係。

陳建仁說，許玉林就任總會長後，積極推動「連結亞洲，共好台灣」，分別與台灣冷鏈協會、台灣科技農企業發展協會、台灣連鎖加盟促進協會等簽署合作備忘錄。

他指出，總統蔡英文執政8年，透過前瞻基礎建設計畫、六大核心戰略產業、五加二產業創新計畫等，加強台灣經濟體質，希望把台灣打造成自由民主開放的國家，且在參與世界貿易時有公平互惠的經貿環境。

陳建仁表示，從2016年起計算至去年底，台灣平均經濟成長率達到3.17%，除了是東亞最佳，更超過世界平均值；另外，投資台灣3大方案，今年3月初也累積投資金額新台幣2.2兆，創造15萬工作機會。

他指出，台灣處全球地緣政治及供應鏈的關鍵角色，政府積極布局全球，努力推動雙邊與多邊經貿協議分散風險，像是申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，且與英國、加拿大等都有貿易進展，全是因為台灣為貿易高標準國家，獲得美、加、英肯定，政府未來也會續推新南向政策，讓國內企業更直接全面參與世界市場。

陳建仁表示，外商加碼投資台灣情況也愈來愈好，這都要感謝鄭文燦主持跨部會協調，讓很多國外廠商來台投資時，覺得政府效率很好。

陳建仁也說，目前台灣股市突破2萬點，也有很多民主國家代表訪台與台灣建立夥伴關係，政府未來將持續努力透過夥伴關係，強化雙邊經貿關係。

許玉林致詞時提到，傳產在當今貿易現況遇到相當多挑戰，尤其中國企業也拚命外移，但中國企業跟銀行借錢算是資產，借了不用還，台灣企業借錢則算是負債，一但遇到報價競爭時，就會打擊到台灣企業。

他表示，台商會透過自動化、數位化等方方面面持續升級，不然中國那隻老虎還蠻可怕的。（編輯：翟思嘉）1130328