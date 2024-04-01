訪非營利幼兒園 陳建仁：持續擴充公共化就學名額

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）行政院長陳建仁今天訪視苗栗頭份后庄非營利幼兒園，肯定公共化幼兒園提供平價優質教保服務，減輕家長育兒負擔。他說，政府持續推動擴充公共化就學名額，讓年輕人敢婚敢生。

兒童節前夕，行政院長陳建仁今天由教育部長潘文忠、行政院發言人林子倫、苗栗縣長鍾東錦等人陪同，訪視苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園，了解前瞻基礎建設經費興建公共化幼兒園推動現況，行政院中部辦公室執行長徐定禎、國民黨立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及多名議員也到場關心。

陳建仁指出，行政院於民國106年核定前瞻基礎建設計畫，在「活化校園空間擴大社區服務」及「營造友善育兒空間」2項計畫中，投入約新台幣32億元經費，協助苗栗縣等14縣市新建68所幼兒園，增加1萬多個公共化托育名額，后庒非營利幼兒園就是其一，樂見中央、地方一起努力構築幼兒學習的快樂天堂。

陳建仁表示，因應少子化，行政院以增加平價就學名額、降低就學費用、擴大育兒津貼3策略，讓家長有感，希望幫助家庭把育兒工作做好。

他說，在總統蔡英文任內106至112年，公共化幼兒園就增加3409班，累積增加8.3萬個公共化托育名額，整體供應量達26萬名；到目前為止，選擇公立、非營利、準公托等公共幼兒園平價就學入園率已達81.2%，若是自己照顧小孩或到一般私立幼兒園，政府也會給予第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元補貼。

陳建仁提到，「0－6歲國家一起養」政策已推動多年，其中幼托經費高達1000億，會全力協助地方政府擴充增加公共化就學的名額，而下屆總統當選人賴清德更提出「0－22歲國家一起栽培」政見，會使得兒童的教育更加健全。

他也說，政府推動許多有關兒少福利、教育計畫，有衛福部、教育部、內政部等齊力合作，對於兒童的照顧是否應該設立一個專責機關來負責，近期正由人事總處邀集相關部會研議，希望對於孩子的照養能夠越來越好，也讓年輕人願意結婚、敢生。

陳建仁等一行人，隨後也轉往參訪苑裡鎮山腳國小的苗栗縣樂齡學習示範中心，觀看學員練習打太極拳、藺草編織、演奏薩克斯風後感到驚艷，並說「退休後都想到這裡來」。

他說，政府推動長照工作不遺餘力，105年時相關預算不到50億，現在已近900億，對樂齡學習的經費支持也是倍數成長，學習活動更令他驚艷下，希望全台所有樂齡中心持續推動，讓老人家願意走出家門學習，「不是來做夢，而是來圓夢」，讓人生更有意義更有價值。（編輯：方沛清）1130401

行政院長陳建仁（左5）1日由苗栗縣長鍾東錦（左3）、教育部長潘文忠（前右2）等陪同，前往設於苑裡山腳國小的樂齡學習示範中心參訪，觀看學員練習打太極拳、藺草編織、演奏薩克斯風等，並說「退休後都想到這裡來」。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月1日

行政院長陳建仁（左）1日訪視苗栗頭份后庄非營利幼兒園，肯定公共化幼兒園提供平價優質教保服務，並贈書給教保人員。中央社記者管瑞平攝 113年4月1日