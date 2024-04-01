AIT主席羅森柏格晉見蔡總統 盼台美維持堅若磐石夥伴關係
（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，蔡總統期待，台美在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作；羅森伯格提到，台美關係堅若磐石，也希望台灣持續努力維持這樣的關係。
蔡總統今天在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一行。
蔡總統致詞提到，羅森伯格上任剛滿一年，已經是第5次訪問台灣，她要謝謝羅森伯格以實際行動，展現深化台美關係的積極與熱情。
台美21世紀貿易倡議是什麼？
台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。
倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
蔡總統期待，台灣和美國在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作，相信在羅森伯格的協助下，台美關係發展將會創造更豐碩成果。
隨後致詞的羅森伯格表示，恭喜台灣人民1月時舉行公平、公正而且自由的選舉，台灣的選舉一直是印太區域與全世界的楷模；選舉後，台灣接受到許多恭賀，這也代表台灣在全世界夥伴與友人都非常相信台灣的民主如此強健。
羅森伯格說，蔡總統過去8年任期，台美關係非常緊密、合作無間，這是因為彼此有非常強健的夥伴關係，不管是在經濟、安全或人民交流。
羅森伯格提到台美關係最近的重大發展，包括，2月時AIT與台灣簽署了國際合作相關的MOU，3月舉行第4次台美教育倡議的高等對話，希望深化教育方面全球相關合作，尤其是英語及中文教學；上週舉行第4屆台美印太民主治理諮商會議。
她說，台美經濟連結一如往常強健且不斷深化，拜登政府在3月發布的貿易政策，也聚焦美台21世紀貿易倡議；雙重課稅議題是一直努力方向。
羅森伯格表示，美台都非常希望台海可以維護和平跟穩定；台美之間的關係堅若磐石，而且是非常有原則，並跨黨派，美方也希望台方會持續努力維持這樣的關係。
羅森伯格說，就像蔡總統提到的，今年是台灣關係法第45週年，台灣關係法跟三公報跟六項保證都一直是美國對台政策的遵循。
她說，台灣在這個區域是民主燈塔，有多元豐富文化、強健經濟，也是科技領頭羊，更重要的是，台灣是美國非常重要的夥伴；依據台灣關係法，美國必須要協助台灣有自我防衛的能力，她非常高興台灣也採取相關步驟及行動。
羅森伯格說，感謝蔡總統過去8年來努力，期待台美關係在接下來可以更緊密合作，並有更豐碩成果。（編輯：謝佳珍）1130401
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