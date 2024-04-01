羅森伯格晉見賴清德 盼區域兩岸維持現狀

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統當選人、副總統賴清德今天接見美國在台協會主席羅森伯格並邀請她參加520就職典禮；羅森伯格提到，兩岸和平穩定，對美國跟台灣的利益緊密相關，希望賴副總統持續努力維持區域跟兩岸的現狀。

賴副總統今天下午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一行。

賴副總統致詞提到，選舉之後不久，羅森伯格就跟代表團一行來到台灣祝賀他，並恭賀台灣完成了一個非常重要的民主選舉，他要熱烈歡迎羅森伯格再次來台訪問。

賴副總統說，地緣政治變化非常快，從1月13日選舉至今，兩岸情勢上也有幾件事情發生，羅森伯格能夠來到台灣，是一件非常好的事情；他說，5月20日很快就會到來，誠懇邀請羅森伯格參加就職典禮。

羅森伯格再次恭喜賴副總統勝選，即將成為台灣下任總統；她說，美國接下來會持續和賴副總統及其團隊維持非常緊密夥伴關係，希望一起加深、拓展台美關係。

羅森伯格說，就像她今天早上向總統蔡英文提到的，美台關係不但歷久彌堅、而且非常強健，每天都在成長，尤其近幾年，夥伴關係比以往更加密切。

她認為，在不斷成長的夥伴關係當中，有很多值得期待的事，尤其是經濟方面；彼此經濟連結是互惠、互利，尤其是台美21世紀貿易倡議；在台的美國各州貿易辦公室也越來越多，現在數量已達21個。

在兩岸關係方面，羅森伯格說，兩岸的和平與穩定，與美國、台灣的利益緊密相關，這也是美台之間非常重要、共享的優先事項；最近台灣不管是在兩岸、還是區域內，都有非常負責任而且務實的表現，也希望賴副總統之後也會持續努力維持區域跟兩岸的現狀。

羅森伯格強調，美國對台灣的承諾堅若磐石，是有原則性的，且跨黨派，這件事不會有所改變；美國也會維持一直以來堅定長久的承諾，也就是，希望台灣可以維持足夠的自我防衛能力；羅森伯格說，台灣最近在國防相關改革有非常多的進展，美方非常肯定、讚賞，希望之後可以繼續加強。

羅森伯格說，台灣選舉後，收到了許多盟友的恭賀訊息，全世界都認為台灣的民主聲音非常重要，台灣應該更有意義地參與世界上的國際組織，台灣對於兩岸和平穩定至關重要，也對全球安全繁榮扮演著關鍵角色。

她對賴副總統說，「我有信心，在你的領導下，美台關係只會越來越緊密」，她並期待520後，與賴副總統及其團隊一起合作，面對共同挑戰，抓住機會，增進合作。（編輯：林興盟）1130401

副總統、總統當選人賴清德（右）1日下午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（左），會中並邀請羅森伯格5月來台參加總統就任典禮。中央社記者鄭清元攝 113年4月1日