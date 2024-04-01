AIT主席羅森柏格訪台 江啟臣希望美中台溝通暢通

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）準總統賴清德即將就任，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格訪台及前總統馬英九訪中；立法院副院長江啟臣表示，希望讓美中台關係「降溫」，台灣要與雙方保持溝通暢通，避免誤會、誤判、誤解。

江啟臣今天出席立法院教育文化委員會台中國民教育基礎設施考察行程，對於賴清德5月20日就職前夕，羅森伯格（Laura Rosenberger）訪台，以及前總統馬英九訪中作出上述表示。

江啟臣表示，羅森伯格已數度訪台，無論是她來台或馬英九到中國訪問，他相信都不是為「升溫」，而是希望讓美中台三方關係「降溫」，台灣要保持對美國華府跟北京暢通溝通、交流非常重要，才能避免誤會、誤判、誤解。

他說，羅森伯格來台應會傳達美方希望可交流對話的訊息，包括美國對台政策及台海關係，都希望大家可多對話交流，避免誤會、誤判、誤解。

江啟臣指出，現在地緣政治升溫下，如何有效降低區域地緣政治風險，維持台灣穩定及和平的兩岸關係，是人民及企業投資的期待。

對於馬英九到中國訪問11天，江啟臣則說，尊重馬英九行程安排，兩岸交流應多元、多層次進行，台海穩定、兩岸和平，大家可以平平安安、快快樂樂過日子，是大家共同期待。（編輯：陳仁華）1130401