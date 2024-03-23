藍白立委欲赴太平島 吳思瑤：時機不宜動機可議

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（中央社記者郭建伸台北23日電）立法院副院長江啟臣等多位立委報名赴太平島考察。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨團應傾聽國安單位評估，此時此刻不宜登島，不要讓台灣成為國際社會頭痛的挑釁者，不只該三思而後行，應當百思而後行。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君排定，委員會於5月16日考察南沙太平島防務概況。

據了解，已報名的外交及國防委員會成員包含國民黨籍副院長江啟臣、國民黨立委徐巧芯、黃仁、民眾黨立委林憶君等；非外交及國防委員會的立委則有國民黨立委林思銘、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲、羅智強等，民眾黨立委林國成、陳昭姿等人。

吳思瑤今天透過影片表示，國民黨大動作登太平島是「時機不宜、動機可議」，做事情要看時機，錯的時間做對的事情，好事也會變壞事，整組壞光光。她說，南海地緣政治複雜，中國片面拉高緊張情勢，此時此刻沒有任何聲索國會安排元首登島，也沒有周邊國家會由國會大規模率團考察。

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吳思瑤指出，總統蔡英文領導下，台灣持續成為穩定印太地區的和平製造者（Peace Maker），為何國民黨偏偏要扯台灣後腿、遂中國的意，讓台灣成為麻煩製造者（Trouble Maker），甚至還越揪越大團，還找民眾黨立委，「國民黨團以為是在揪團看電影嗎？」

吳思瑤指出，甚至連江啟臣還要親自率團，拉高考察團國家層級。她呼籲，國民黨團應傾聽國安單位評估，此時此刻不宜登島，不要讓台灣成為國際社會頭痛的挑釁者，國民黨不只該三思而後行，應當百思而後行。（編輯：郭無患）1130323