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藍委提修法停砍公教年金 綠委：走回頭路反改革

2024/3/25 14:43
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（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨立法院黨團及部分國民黨立委針對年金改革提案修法，希望今年開始停止遞減所得替代率，停砍公教年金。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這樣的修法根本是走回頭路、反改革，也站在現役年輕世代公務員的對立面。

媒體報導，年金改革實施將滿6年，多位國民黨立委提案希望自今年起停止遞減所得替代率。國民黨內對此仍有雜音，憂心被貼上「反改革」標籤。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，有媒體詢問，國民黨立法院黨團與幾位國民黨立委分別提案，希望停砍公教年金等議題，吳思瑤作相關說明。

吳思瑤說，國民黨幾位立委分別提案，針對退撫基金及過去的年改修法要喊停，黨團要嚴正呼籲，退撫基金要永續經營，而且在2018年的年金改革，好不容易獲得社會支持，從2019年到2029年要用10年時間，讓所得替代率回到6成這樣一個合理的數字。

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吳思瑤表示，台灣不能成為第2個希臘，也不能讓年金制度無法永續，因此退撫基金非常重要的是，要讓現役年輕世代公務人員未來可以領得到退休金，也要在安全的執業環境中看得到未來，而這些論述在當年的年金改革時，都逐一對社會說明，沒想到國民黨現在成為國會多數後，「李來希們又回來了」。

吳思瑤說，國民黨團及立委要提出這樣的修法版本，是在走回頭路、就是反改革，也是站在現役年輕世代公務員的對立面，請國民黨要三思而後行，這攸關台灣公務體系退撫基金能否永續營運。（編輯：林興盟）1130325

#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#國民黨
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