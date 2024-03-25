藍指熟識涉詐律師 吳思瑤：支持檢調嚴查

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（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨立委王鴻薇與台北市議員張斯綱今天共同召開記者會，稱接獲爆料，指涉詐律師黃耕鴻2020年1月曾在路口幫民進黨立委吳思瑤拜票，甚至連2020年3月吳思瑤立委勝選慶功宴，黃嫌都是座上嘉賓，要求吳思瑤對外說清楚講明白與黃耕鴻的關係 。

對此，吳思瑤說，絕對支持檢調嚴查、勿枉勿縱、絕不寬貸，但也不要無限上綱，國民黨硬要把她跟詐騙集團劃上等號，會不會扯太遠了。

王鴻薇日前於臉書發文，並在立法院質詢，關注「律師組團協助詐團串證案」，指調查人員於2023年8、9月時偵辦數起詐團案件查知，發現鄭鴻威、黃耕鴻等多名律師涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，獲知再通報給詐團違法利用。

王鴻薇和張斯綱今天在國民黨立法院黨團記者室共同召開記者會。王鴻薇說，這個案件仍在發展中，包括黃耕鴻目前都已羈押禁見。

記者會上，王鴻薇出示黃耕鴻2020年在臉書的照片，質疑黃耕鴻是吳思瑤律師團的成員，以及吳思瑤競選立委時，他幫吳思瑤助選，還一起站路口拜票，甚至連吳思瑤立委勝選慶功宴，黃嫌都是座上嘉賓。

王鴻薇說，吳思瑤與黃耕鴻是什麼樣的關係，吳思瑤應該對外說清楚講明白。

對於王鴻薇召開記者會，吳思瑤在民進黨立法院黨團記者會回應媒體提問指出，感謝檢調努力偵辦，才讓這起案件被看見，也才讓她知道有一位黃姓律師涉案，也謝謝王鴻薇透過今天的記者會，讓她有機會向大家說明。

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吳思瑤表示，很多民代會提供民眾免費的法律諮詢服務，而她的志工律師團人數非常龐大，她的服務處也是少數每週一到週五都提供法律諮詢的民代服務處，因此需要大量律師志工協助。

吳思瑤指出，黃姓律師很年輕、約30歲左右，查閱資料後發現，黃姓律師2021年5月入志工團並提供法律諮詢服務，3年來輪班13次，而黃姓律師涉入這個案子，讓她非常震驚、痛心、遺憾，也希望外界不要打擊有心投入服務社區的年輕志工律師。（編輯：蘇龍麒）1130325