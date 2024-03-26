立委指人工生殖法遭延宕 陳建仁：全力以赴深入溝通

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（中央社記者陳俊華台北26日電）民眾黨立委陳昭姿指人工生殖法修法延宕30年。行政院長陳建仁今天說，會全力以赴，跟各界深入溝通，希望短期內就有很好的成果。衛福部長薛瑞元說，會盡量縮短過程把草案送到立院。

立法院今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委陳昭姿指出，她過去曾到衛生署陳情、指控人工生殖管理委員會違憲，從來沒有讓病人進去說話，並以行政命令禁止醫師幫病人代孕。

陳建仁答詢時說，很可惜代理孕母的事沒有很快實現，他也很遺憾。2004年時對很多新的醫療措施如何進行，連醫界、學界都沒有很了解，因此用公民審議方式做決定，當時他採納台大社會科學院、法律學院建議，實施審議會。

陳昭姿指出，2002年時任民進黨立委的賴清德曾提出人工生殖法草案，時任立委的蕭美琴、陳其邁都有連署，連準總統、副總統在22年前就提出，不該要求不孕症放棄生育權的平等法案。陳建仁說，「我當然支持」。

陳昭姿認為，薛瑞元近期一直說這法案是有爭議的，會傷害多少人的心。薛瑞元說，這個是事實，對於人工代孕這件事，社會上有不同看法；這牽涉到第三人，2002年賴清德曾提草案，但後來沒通過，表示爭議還是很大。

陳昭姿指出，攸關生育權的法案卻延宕30年，合情、合理、合法、合憲嗎？陳建仁說，當時公民審議會議後，政府也準備提出相關案子，但很可惜在立法院討論時都沒通過，會繼續努力。

薛瑞元說，最終的解決還是必須在立法院，會盡量縮短過程，把草案送到立法院。陳建仁表示，謝謝陳昭姿為不孕症者反映心聲，這件事會全力以赴，跟各界做深入溝通，希望短期內就有很好的成果。（編輯：蘇龍麒）1130326