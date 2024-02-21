台灣大3大成長引擎亮眼 擬配4.3元股利

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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣大哥大去年3大成長動能亮眼，行動服務營收年增8%，電商營收年增7%，家用寬頻用戶數年增4%，受惠合併台灣之星挹注，4G用戶續約升轉5G，月租費上升幅度擴大至48%；台灣大董事會今天決議擬分派現金股利4.3元。

台灣大哥大今天召開去年第4季線上法說會，合併營收新台幣536億元，年成長6%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）94億元，年成長9%；稅後淨利35.9億元，年成長45%；稅後EPS為1.25元，年成長42%，部分為出售音樂串流事業挹注。

台灣大表示，去年3大成長引擎驅動亮眼營收年增率，與前年相比，行動服務營收年增8%，電子商務營收年增7%，家用寬頻用戶數年增4%，合併EBITDA年增4%、稅後淨利年增11%。

電信業務方面，台灣大說明，全年智慧型手機月租戶平均每戶貢獻金額（ARPU）為703元，去年第4季月租戶5G滲透率進一步上升到36%，加上合併台灣之星的挹注，單季行動服務營收年成長15%，至141.2億元，4G用戶續約升轉5G後，月租費上升幅度也擴大至48%。

電子商務成長動能穩健，台灣大說明，momo 去年第4季合併營收為328.4億元，較去年同期成長3%；倉儲總數合計達到59座，較去年同期增加5座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，去年第4季用戶數年成長達4%。

台灣大董事會今天決議分派現金股利，合計130億元，換算每股現金股利為4.3元。

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台灣大財測預期，今年度合併營收估成長12%至14%；電商及新科技事業等收入成長9%至11%；電信業務收入成長18%至20%；合併EBITDA成長11%至13%。資本支出為85.5億元；電信資本支出61.5億元、有線電視資本支出9.5億元、momo與其他資本支出14.5億元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，去年核心電信事業取得穩健的營收及EBITDA成長，也完成與台灣之星的合併，作為擁有超過千萬用戶的第二大電信業者，台灣大將藉助以下重點策略來最大化股東價值：第一，實現合併綜效，積極發揮完整合併潛力；第二，增速成長，運用擴大的用戶規模；第三，拓展業務，發揮電信與科技實力，把握人工智慧和ESG領域新商機，推動台灣大下一階段成長。（編輯：林興盟）1130221