跨電信業當總經理 林之晨：鼓勵員工換位思考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）台灣大總經理林之晨講座暢談如何跨界開發新技能，面對提問「憑什麼」跨界變台灣大總經理，林之晨自嘲自己也覺得誇張，但全力以赴，同時鼓勵員工換位思考，台灣大也支持員工利用20%上班時間，跨單位實習。

台灣大積極拓展內容布局，繼與HBO GO合作，推出市場最低價的電信獨家方案，其參與投資的HBO GO獨家影集「何百芮的地獄毒白」，描述一名普通的上班族，如何在歷經失戀和失業，跨界成為人氣作家，成為2024年HBO GO點閱率攀升最快的華語劇集。

台灣大5日晚間舉辦「台灣大跨域學習講座」，邀請劇中故事的原型人物宅女小紅，與台灣大哥大總經理林之晨跨界對談，分享如何跨界開發新技能。

主持人阿Ken笑稱林之晨、宅女小紅分別為「知識型」和「療癒型」的不同創作路線，林之晨回應就像綜藝頻道和Discovery頻道都需要存在。

面對阿Ken犀利提問，林之晨「憑什麼」跨界電信業變成總經理，林之晨回答，「我也覺得滿誇張」，不過既然董事長和董事會給機會，代表他們看到他適合的特質，就全力以赴，好好把事情做好。

宅女小紅分享當初跨界成為作家的契機，表示自己很愛上班，時間到了就可以領薪水何樂不為，但後來也是因為與前男友分手，多出閒暇時間，便開始寫專欄，加上因為缺錢，跨界去做本來不擅長的事，就這樣持續寫作長達10幾年。

林之晨是科技業具代表性的斜槓人物之一，21歲開始創業，41歲接任台灣大總經理，他也在座談中分享過去20年跨域工作經驗，包括自2009年創立個人網誌，每兩週固定在媒體上寫專欄，同時不定期撰寫單篇心得文，即時分享最新數位經濟與科技趨勢，發揮科技關鍵影響力，至今累積超過1300篇文章。

阿Ken更透露其實與台灣大總經理林之晨是國中同學，雖然兩人當年都走上長輩認為「不務正業」的道路，但他們都提到蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾分享的「人生中發生的點點滴滴，最終在未來時，才會了解這些點點滴滴是如何串在一起的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林之晨認為，時代變化很快，不會有任何一個人，一個工作從出社會可以做到老，他就任台灣大總經理5年來，不斷鼓勵員工勇敢跨越傳統職能界限，增加換位思考、與敏捷應變的能力，親自發起「與Jamie有約」專案，組織不同專業員工跨域交流，累計至今已發展15項專案，專案橫跨遊戲、數據分析、生成式AI人工智慧、會員經濟、產品服務優化與內部流程改善等。

從2022年起，台灣大更全面實施的「工作社團」，支持員工利用20%上班時間，跨單位到不同部門實習，開啟員工多面向發展，2023年共舉辦63場工作社團，類型橫跨生成式AI，大數據研究、UI使用者介面/UX使用者經驗的設計等，總計超過700多名員工參與。（編輯：楊凱翔）1130306