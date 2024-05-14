台灣大併台灣之星顯現綜效 首季營業利益寫6年新高

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（中央社記者江明晏台北14日電）台灣大於去年12月1日完成與台灣之星的合併，今年首季反映台灣之星完整單季貢獻，挹注合併EBITDA創新高，營業利益也創2018年第2季以來新高；台灣大總經理林之晨表示，與台灣之星的網路整併進度超前原本規劃。

台灣大哥大今天召開線上法人說明會，公布首季合併營收新台幣482.8億元，年成長12%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）105.9億元，年增22%，稅後淨利29.7億元，年成長9%，每股盈餘0.98元，年增2%。

台灣大指出，第1季受惠3大成長引擎驅動營收成長，與去年同期相比，行動服務營收年增27%，電子商務營收年增7%，家用寬頻用戶數年增4%。與台灣之星於112年12月1日完成合併後，113年第1季首次反映台灣之星完整一季貢獻，不僅合併EBITDA創歷史新高，合併營業利益也創2018年以來新高。

林之晨表示，台灣大今年首季繳出亮眼財務績效，每股盈餘穩健成長外，自由現金流也十分強勁，核心的行動業務成長趨勢持續，與台灣之星的網路整併執行進度更超前原本規劃。

展望未來，他表示台灣大將致力加速實現合併綜效，利用擴大的規模開展更多商機，以發揮飛輪效應的最大潛力。

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行動業務亮點方面，台灣大指出，5G滲透率穩步上升，4G用戶續約升轉5G後月租費年增逾4成。台灣大既有智慧型手機月租用戶平均每戶貢獻金額（ARPU）年增達7%，4大獨門方案持續助攻，加上合併台灣之星的挹注，第1季行動服務營收來到159.8億元，年增27%。

台灣大表示，電子商務成長動能穩健，momo今年第1季合併營收268.8億元，較去年同期成長7%，有購會員數較去年提升7%；另一成長引擎家用寬頻上網服務，首季用戶數年成長達4%。（編輯：張均懋）1130514