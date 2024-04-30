高雄輕軌導入5G專網 台灣大打造全台首例軌道平台

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（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大今天宣布，在高雄輕軌導入5G專網，打造全台首例5G整合軌道應用平台，不僅減少網路延遲，還加入雲端備援，並透過AI提升行車安全與營運效率，同時以AR技術優化城市觀光導覽。

台灣大哥大推動5G智慧交通升級，今天發布新聞稿指出，獲交通部計畫補助，與高雄市政府捷運局、高雄捷運合力推出5G Smart Train FRMCS計畫（未來鐵道行動通訊系統），於高雄輕軌觀光人潮最多的5個站點C10光榮碼頭至C14哈瑪星，透過5G SA專網，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大說明，5G智慧軌道應用整合平台導入5大科技應用，包含5G TaaS （Transportation as a Service） 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，提高旅客安全，帶動周邊觀光價值。

台灣大看好，未來有機會將此成功案例導入全台軌道產業及輸出至國外，拓展國際市場商機。

台灣大哥大總經理林之晨表示，現階段軌道生態有5大關鍵決勝點，包含需要更完整應用平台、解決有線光纖頻寬容量不足、防範交通事故、智慧化查票機制降低人力成本，以及提升觀光互動，帶動在地觀光，引入周邊商圈人潮。（編輯：翟思嘉）1130430