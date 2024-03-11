綠批「燕子不動產」助漲房價 中市府：售價符合行情

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（中央社記者葉素萍、郝雪卿台北11日電）近期台中市府標售抵費地引爭議，民進黨今天說，台中市長盧秀燕選舉時，高舉居住正義，為年輕人興建社會住宅，但事實是不斷出售可以作為社會住宅的用地，坐實網路上諷刺打響的「燕子不動產」名號，成為推升房價的幫凶。

台中市府回應，售出單價與周邊實價登錄的單價都符合行情，沒有外界所稱得標單價、甚至標售底價高於市場行情2成情形；至於溢價僅約7%，顯示底價符合市場價格，投標者亦無追價情形。

民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達、江肇國、青年代表楊先驊下午召開「賣地賣房放生社宅，台中居住正義一場空」記者會。

吳崢指出，近期台中市府不斷標售抵費地，敗家產速度非常快，甚至已超越2任市長。盧市府上任以來標售總值504億元的土地，3月初又標售底價超過200億元的百餘筆土地，合計已標售高達724億元土地，相對於前市長林佳龍時期，只標售75億多元，相差近10倍，甚至林佳龍及胡志強2任市長所標售土地金額，仍遠不及盧市府的土地金額。

吳崢說，盧秀燕選舉時，高舉居住正義口號，為年輕人興建社會住宅，事實是不斷出售可以作為社會住宅的用地，坐實網路上諷刺打響的「燕子不動產」名號，成為推升房價的幫凶。

江肇國說，今年3月7日所標售的13期、14期市地重劃區抵費地，這123筆土地底價超過200億元，底價定價高於周遭市價高近2成，結果共標脫48筆土地、溢價比約107%。雙北房價所得比在下降，但台中還在上漲，背後兇手就是「燕子不動產」。

黃守達強調，台中社宅供給嚴重不足，市府卻跳過將抵費地作為社宅儲備用地的評估程序，直接大幅標售，恐造成日後社宅土地更難找。

台中市政府7日標售第13期及第14期抵費地引發外界關切，台中市地政局回應，這次標脫48筆土地，13期售出單價與周邊實價登錄的市價比平均約92.24%，14期則平均約83.51%。

台中市住宅處說明，市地重劃為具財務自償性的整體開發方式，應依規定辦理標售，其處分收入依規定應優先抵付開發總費用，償還土地開發成本。若整體開發區內分回配餘地興辦社會住宅，依規市府仍須編列預算取得土地，償還整體開發費用，因此整體興辦成本相對較高。

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住宅處指出，市府為使社會住宅財務平衡、永續經營，台中市興辦社宅基地選擇順序，以「無償取得」的國、市有土地優先興辦，其次則為「可租用土地」，如國防部、國營事業土地等，最後才是「有償取得」的土地。

住宅處表示，目前市府興辦社會住宅已完工及興建中累計為6104戶，另已發包待開工基地共計2處（1266戶），迄今興辦戶數已達7370戶；而今年將再開工7處基地，興辦戶數會達到1萬189戶。（編輯：翟思嘉）1130311