新北市長熱門人選聚樹林 林右昌蘇巧慧同框

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市樹林濟安宮今天舉行保生大帝文化祭，內政部長林右昌、民進黨籍立委蘇巧慧出席，對於參選2026新北市長，林右昌說民進黨會推最優秀人選，蘇巧慧說歡迎為新北市努力的人。

林右昌上午到濟安宮參加文化祭活動及參拜，會後接受媒體聯訪表示，今天應蘇巧慧邀請來參加活動，因為蘇巧慧與他妹妹同年次，所以跟蘇巧慧情同兄妹互動很好，只要蘇巧慧參選都會幫忙助選。

媒體詢問是否會跟蘇巧慧來場君子之爭，林右昌表示，2026民主進步黨一定會在新北市推出最優秀的人選，爭取新北市民認同跟支持。

林右昌說，新北市值得更多投資與發展，市民也值得更好的生活環境，至於他個人，從過去到現在就是哪裡有困難，就往哪裡去；哪裡需要他，他就去哪裡。他對於未來角色與位置從不預設立場，什麼地方適合他付出跟努力，他就去哪邊。

蘇巧慧接受媒體聯訪表示，因內政部主管宮廟事務，今天邀請林右昌部長共襄盛舉，她說不管在任何位置，兩位都會一起為台灣努力做事。

媒體詢問綠營有很多人想爭取參選2026新北市長，蘇巧慧表示，新北市很大，凡是想要為新北市努力的人，市民都歡迎。

媒體追問蘇系在新北市實力堅強，是否對選情較樂觀？蘇巧慧表示，她長期在樹林區、鶯歌區、新莊區努力，每位議員都在各個位置上努力，想為新北市努力的心意都是一樣，一起讓台灣更好。（編輯：林恕暉）1130413

內政部長林右昌（前左3）13日在新北市樹林濟安宮出席113年慶祝保生大帝聖誕暨文化祭系列活動，民進黨立委蘇巧慧（前左2）也應邀出席，與濟安宮董事長陳黃綠妹（前左4）等人一同上香祈福。中央社記者張皓安攝 113年4月13日