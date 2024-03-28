立委促完善兒少權益 每個部會都成為「兒福部」

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（中央社記者郭建伸台北28日電）4月4日兒童節將至，民進黨立委蘇巧慧今天表示，蔡政府執政8年推行許多兒少政策，未來新內閣除了延續外，各部會也應具備兒童權益思維，為兒少訂定更完善政策，讓每個部會都成為「兒福部」。

蘇巧慧今天偕民進黨立委張雅琳、沈伯洋、王正旭、李柏毅以及台灣兒科醫學會秘書長歐良修舉行記者會，呼籲政府對兒少權益提供更完善保障。

蘇巧慧指出，蔡政府執政8年，大幅增加少子女化預算、提高育兒津貼、增加平價教保服務量，有效降低家庭育兒經濟負擔，未來新內閣除了延續政策，各部會應具備兒童權益思維，為兒少訂定更完善、全面的政策。

蘇巧慧建議，以居住為例，政府可修訂住宅法，將有在地設籍並育有學齡前子女者，列入社會住宅優先戶資格；另一方面，政府可考慮兒童就學便利性，延長社宅承租期限。

沈伯洋提到，許多人認為小孩不需要學習急救技能，但實務上當危急情況或災難發生時，小孩在危機中自保以及具備基礎急救知識極為重要。他表示，民防教育應不分年齡，防災救護應從小學做起。

王正旭表示，目前全台核可設置6家兒童專門醫院，其中例如台大、台北馬偕等醫院更設置「兒童醫療輔導師」，協助兒童適應醫療環境；但目前全台只有5位兒童醫療輔導師，希望未來透過衛生福利部推動的第二期優化兒童醫療照顧計畫，能持續增加兒童醫療輔導師人數。

張雅琳呼籲，除了建設兒童特色公園，通學步道鋪設規劃應該納入兒童的「95公分」視角，此舉除了保障學童通行，也能保護輪椅族、高齡者安全。

歐良修指出，少子化是國安危機，台灣可以參考日本成立「兒童家庭廳」，設立兒童權益主責機關，整合政府各部門政策，並在不影響健保總額下，保障兒童醫療點值。（編輯：翟思嘉）1130328