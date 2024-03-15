跨黨派立委組立院親子大聲公連線 拚改善兒少制度

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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委張雅琳邀請朝野立委加入「立法院親子大聲公連線」，並於今天舉行成立大會。張雅琳說，希望透過此平台讓民間的聲音可以被聽見，同時透過考察國外的經驗等，改善兒少制度，給孩子更友善的環境。

張雅琳今天在立法院舉辦「立法院親子大聲公連線」成立大會，邀請朝野立委加入，由民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、陳培瑜及國民黨立委李彥秀擔任副會長，展現共同為親子謀福利、為兒少爭取發聲的決心。

張雅琳表示，很高興有這麼多關注親子需求的立委，大家一起努力，希望透過成立一個以推動兒少、親子議題的平台，讓民間的聲音可以被聽見，也透過考察國外經驗，一來改善兒少制度，給予孩子更友善的環境，也能進行國會外交，而兒少表意權的概念也絕對是她任內會推動的制度改革。

李彥秀說，在社會安全網內沒有人是局外人，互相支援補位、補足人力缺口、建立訪視監督機制，才能避免系統性的失靈漏接、呵護孩子們平安茁壯。

吳思瑤指出，政府在這幾年十分重視兒童遊戲權，教育部從民國109年起啟動專案，投入新台幣28億元預算更新公立國小兒童遊戲場，內政部今年更核定10億元改善公園內兒童遊戲場環境設施。未來不只是追求量，也要在質上做提升，導向身心發展的需求，建立強化孩童身、心理韌性的遊戲場域。

蘇巧慧表示，期盼透過建立起兒少權益的倡議平台，讓更多親子的聲音進入國會，一同為台灣打造更友善的親子環境。

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陳培瑜說，兒童權益需要民間團體、行政機關與立法部門共同努力達成，給予兒少更好的生活環境，以及對台灣、世界及土地有更多美好的想像。

受邀出席活動的衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟表示，孩子的聲音一定要被聆聽與尊重，這也是衛福部一直推動的事情，不管在中央或地方也都邀請兒少代表共同參與很多政策的討論，謝謝立委及民間夥伴，大家一起為兒少有更好的權益來努力。（編輯：林興盟）1130315