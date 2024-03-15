王育敏辭兒盟董事 綠：為保住立委跳船

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北15日電）因虐童案遭外界質疑，國民黨立委王育敏昨天宣布今天辭去兒童福利聯盟董事。民進黨立法院黨團今天表示，王育敏在該發揮兒福專業的時候，為了保住立委，選擇跳船，出事就把兒福專業甩一邊，出包就把孩子權益丟了，令人遺憾。

對於民進黨立委的質疑與批評，王育敏今天在立法院回應媒體詢問時說，她已經正式辭兒盟的董事了，所以民進黨不要再轉移焦點，下週一大家好好討論社會安全網的疏漏，一定要好好整頓社會安全網。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會表示，王育敏以立法院社會福利及衛生環境委員會召委身分於下週一安排社會安全網專案報告等議題，遭外界質疑未盡利益迴避之責。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，王育敏要做的「是迴避，不是逃避」，王育敏的兒福經歷是過去謀取政治權利的工具，該發揮專業的時候，卻選擇棄船跳船，為保住立委辭去兒福聯盟董事，一旦出事，把兒福專業甩一邊，一旦出包，把孩子權益丟了，這是逃之夭夭、斷尾求生的政治動作，不是真心誠意跟兒童福利站在一起，令人遺憾。

吳思瑤說，王育敏是虐童案的利害當事者，依據立法委員行為法規定，立委行使職權就有利益迴避情事之議案，應迴避審議及表決，王育敏安排專案報告，球員兼裁判，怎麼能夠主持議事時及質詢時有公正超然立場提出必要檢討，王育敏應有智慧的決定。

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民進黨立委何欣純表示，台中市長盧秀燕主政的台中市政府，曾經發生一連串的兒虐事件，於是聘請具有兒福專業的王育敏出任台中副市長，但沒多久就回任國民黨立委。歷經多次事件後，王育敏顯然沒有專業，或是曾經有但忘記了，王育敏沒有以專業在兒福領域給予中央及地方協助並解決問題，只剩下政治、逃避及轉移焦點。

黨團副幹事長洪申翰說，虐童案向社會隱瞞3個月，爆發前，王育敏知不知情，如果知情，是不是也是向社會隱瞞，如果不知情，兒福聯盟在組織運作上有非常大的問題。（編輯：林興盟）1130315