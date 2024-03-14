翁曉玲重申質詢是上對下 綠：院際間權力分立是平等

（中央社記者林敬殷台北14日電）國民黨立委翁曉玲日前質詢行政院長陳建仁時，曾提及質詢是「上對下」，今天重申「在質詢台上人民至上」，本來質詢就是上對下。民進黨立法院黨團表示，在憲法運作的原則下，院際間權力分立原則都是基於平等，沒有上對下的權力運作基礎。

翁曉玲近來的言論，引發外界側目，除了質詢陳建仁時提及「質詢是上對下」，更主張立法訂定「監察委員行為法」，約束違法或不適任的監察委員，遭民進黨團幹事長吳思瑤質疑「想當不分院立委？」翁曉玲今天接受廣播節目專訪時，要吳思瑤應該好好把法律、憲法多讀幾遍，並重申，本來質詢就是上對下的關係，否則就叫「諮詢」就好了。

吳思瑤今天回應媒體詢時表示，翁曉玲每天都在創造驚句，每天都站在民意的對立面。如果民意換做選票思考的話，那民進黨在這次大選，無論總統、區域及不分區立委的得票率都高於國民黨，若真要比民意，民進黨的得票都高於國民黨，民進黨的民意絕對高於國民黨，也乘載更多國人期待。

吳思瑤說，為什麼翁曉玲言必稱上對下，在她這麼守舊、八股、退步的腦子裡難道就只有上對下的觀念，在憲法運作的原則下，院際間權力分立原則都是基於平等，所以沒有上對下的權力運作基礎，把憲法好好讀一讀，「翁曉玲大博士，妳讀的憲法到底是哪國的版本？」

吳思瑤表示，這是一個平等的時代，依憲法權力分立、大家都清楚的概念，只要受過國民教育、公民素養課的人，都非常清楚，院際之間是平等，權力分立是制約與平衡（Check and Balance）原則，彼此尊重，從來沒有上對下的概念。

此外，針對翁曉玲主張國家通訊傳播委員會（NCC）的委員應該從目前的7位縮減為5位。

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吳思瑤說，NCC是獨立機關，翁曉玲自己過去是NCC委員，應該很清楚獨立機關就是不能受政黨影響，獨立機關就不能有政治力的過的干預。

吳思瑤表示，現在是2024年的翁曉玲打臉過去作為NCC委員的翁曉玲，過當要求限縮NCC獨立運作的能力，擴大國會對NCC的主導性，包括國民黨提出委員要採政黨比例制，都違反大法官釋字第613號解釋文，NCC不容政治力干預，也不應當有政黨比例產生委員，應該好好把憲法讀一讀，立委再大也不能超越憲法。（編輯：楊凱翔）1130314