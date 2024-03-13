更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蒲亭掌權24年為何能再選總統？還有誰參選？看懂俄羅斯式民主
首頁 / 政治

立院新會期 國民黨團優先排審國會改革法案

2024/3/13 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨團人士今天表示，國會改革相關法案將列為國民黨團優先排審的法案，另外包括人工生殖法、財政收支劃分法，以及陸配6改4等相關法案都會推動。而總統大選改二輪投票制值得討論，但要排案審查還太早。

新一屆立法院已開議，國民黨重回國會最大黨，國民黨立法院黨團日前公布優先法案，共計32案，其中攸關國會改革有6案，各界關注國民黨團將會優先排審哪些法案。

國民黨團人士今天轉述黨團總召傅崐萁的看法。黨團人士指出，國會改革相關法案列為第一優先，另外人工生殖法、財政收支劃分法，以及陸配6改4等相關法案都會優先推動。

黨團人士指出，目前立法院的提案有8成是國民黨提的，而距離這個會期休會，國民黨還有5至6週的時間可以在委員會排案，由於520新任行政院長上任，依規定新任行政院長必須向立法院提出施政報告，並接受立委質詢，所以目前看起來本會期應該會延會。

黨團人士表示，黨團日前開會討論，傅崐萁在會中表示，如果要延會的話，除了對行政院長的政黨、個人質詢，會希望推動讓各委員會持續召開，不採臨時會模式，讓延會更完整，把民眾的託付說清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黨團人士指出，國民黨團要優先排審哪些法案，會先遵守基本的國會禮儀，待各部會業務報告完畢後，國會改革相關法案一定是第一優先，人工生殖法也有初步共識，還有財劃法都會是優先排案的項目。

至於爭議的陸配6改4相關法案，黨團人士表示，這是最基本的人權平權，民進黨並未禁止兩岸通婚，這個部分也會推。但針對國民黨立委翁曉玲所提的總統大選改二輪投票制，黨團認為這個話題值得討論，但要排案審查還太早了。（編輯：翟思嘉）1130313

#國民黨團
#國會
#傅崐萁
#國民黨立法院黨團
#翁曉玲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195