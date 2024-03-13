立院新會期 國民黨團優先排審國會改革法案

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨團人士今天表示，國會改革相關法案將列為國民黨團優先排審的法案，另外包括人工生殖法、財政收支劃分法，以及陸配6改4等相關法案都會推動。而總統大選改二輪投票制值得討論，但要排案審查還太早。

新一屆立法院已開議，國民黨重回國會最大黨，國民黨立法院黨團日前公布優先法案，共計32案，其中攸關國會改革有6案，各界關注國民黨團將會優先排審哪些法案。

國民黨團人士今天轉述黨團總召傅崐萁的看法。黨團人士指出，國會改革相關法案列為第一優先，另外人工生殖法、財政收支劃分法，以及陸配6改4等相關法案都會優先推動。

黨團人士指出，目前立法院的提案有8成是國民黨提的，而距離這個會期休會，國民黨還有5至6週的時間可以在委員會排案，由於520新任行政院長上任，依規定新任行政院長必須向立法院提出施政報告，並接受立委質詢，所以目前看起來本會期應該會延會。

黨團人士表示，黨團日前開會討論，傅崐萁在會中表示，如果要延會的話，除了對行政院長的政黨、個人質詢，會希望推動讓各委員會持續召開，不採臨時會模式，讓延會更完整，把民眾的託付說清楚。

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黨團人士指出，國民黨團要優先排審哪些法案，會先遵守基本的國會禮儀，待各部會業務報告完畢後，國會改革相關法案一定是第一優先，人工生殖法也有初步共識，還有財劃法都會是優先排案的項目。

至於爭議的陸配6改4相關法案，黨團人士表示，這是最基本的人權平權，民進黨並未禁止兩岸通婚，這個部分也會推。但針對國民黨立委翁曉玲所提的總統大選改二輪投票制，黨團認為這個話題值得討論，但要排案審查還太早了。（編輯：翟思嘉）1130313