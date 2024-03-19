綠委開公聽會盼完善校園霸凌防制 保障各方權益

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（中央社記者王揚宇台北19日電）針對教育部去年8月預告修正校園霸凌防制準則，持續蒐集各界意見，民進黨立委蘇巧慧等人今天開公聽會討論。蘇巧慧指出，霸凌樣態多，且在當事人的多重關係下，法規準則需要經過完整考量，才能給予各方最好的保障。

蘇巧慧今天與民進黨立委陳培瑜、張雅琳、吳沛憶、陳冠廷、李柏毅等人在立法院，共同舉辦校園霸凌防制準則修正公聽會，邀教育部、地方政府教育局、專家學者及學生代表，針對修法方向交流意見。

蘇巧慧指出，面對霸凌事件，社會各界皆希望是零發生、零容忍，由於霸凌樣態很多，在當事人的多重關係下，法規準則需要經過完整考量，才能給予各方最好的保障。

蘇巧慧說，這次霸凌準則的修正方向，將師對生與生對生等不同霸凌樣態的調查機制分開，建立專業調和與調查人才庫，同時納入輔導先行的概念，但仍有部分細節待凝聚共識。

陳冠廷表示，希望教育部、地方政府教育局及學校端，找出更好的方式來防制校園霸凌。

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張雅琳說，目前針對霸凌定義和構成要件的規範，並未涵蓋權力不對等的樣態，師對生的霸凌定義應該要更明確，並進一步考慮網路霸凌的蒐證不容易等實務面狀況，才能有效防制霸凌。

受邀出席公聽會的教育部主任秘書廖興國說，目前準則修正的最新修正方向，為雙方得自由選擇要採行調和或調查程序，也允許地方政府在不違反修正準則的前提下，讓現行機制得以續行，提供各地方政府彈性。此外，教育部將提供各縣市政府及各級學校執行手冊，當中會有一些處理的程序表件，例如調查報告格式等，助學校在行政工作上進行減量。（編輯：翟思嘉）1130319