民進黨新北市主委選舉 蘇巧慧15日領表登記

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨地方黨部主委選舉，15日開始領表登記。繼正國會的前立委余天在臉書宣布「決定出來參選民主進步黨新北市黨部主委」，蘇系立委蘇巧慧15日也將前往新北市黨部領表登記，爭取新北市黨部主委一職，她訴求，推動黨務年輕化。

民進黨地方黨部主委選舉，4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票。地方黨職選舉牽涉到民進黨各派系在2026地方選舉布局，派系如何合縱連橫，引發關注。

2026新北市長選舉，正國會的內政部長林右昌與蘇系立委蘇巧慧被認為是參選市長熱門人選。

余天今天稍早在臉書宣布「決定出來參選民主進步黨新北市黨部主委」，余天強調，2026的這一戰民進黨要贏回新北市、議會要拚過半，2026他要在新北市，幫民進黨提名的市長、議員選將扛轎，沒有私心、不會偏袒，用盡全力為台灣。

蘇巧慧辦公室下午發出採訪通知表示，蘇巧慧獲得黨內跨世代同志力挺，將於明天前往新北市黨部領表登記，爭取新北市黨部主委一職，以推動黨務年輕化、加強社群溝通、擴大社會支持為理念，為民進黨在新北市厚植2026年選舉戰力。

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黨內人士分析各派系實力表示，蘇系的確在新北市有相當實力，其次是正國會系統，正國會的余天有高知名度，2022年余天登記參選新北市主委，後來因為女兒健康狀況而退選，雖然退選但名列選票的余天仍拿下7000多票，而當選的湧言會主委何博文最後獲得1萬多票。

黨內人士說，接下來新北市主委這局要看蘇系、正國會、英系、新系、湧言會系統如何競爭合作。（編輯：蘇志宗）1130414