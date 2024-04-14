蘇巧慧、余天競逐黨部主委 基層：2026卡位前哨戰

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（中央社記者王鴻國新北14日電）2026的新北市長選舉仍未起跑，正國會前立委余天及蘇系立委蘇巧慧宣布參選黨部主委，基層表示，引人解讀，這有牽涉地方派系消長的黨務選舉，已進入市長選舉卡位的前哨戰。

民進黨黨職選舉將於15日起領表登記並於5月26日舉行選舉，余天今天透過臉書發文表示，決定參選民主進步黨新北市黨部主委；立法委員蘇巧慧也表明將於15日前往黨部領表登記參選。

余天說，2026的這一戰，民進黨要贏回新北市、議會要拚過半，他要在新北市幫民進黨提名的市長、議員選將扛轎，沒有私心、不會偏袒，用盡全力為台灣。

蘇巧慧表示，她獲得黨內跨世代同志力挺，將爭取新北市黨部主委一職，以推動黨務年輕化、加強社群溝通、擴大社會支持為理念，為民進黨在新北厚植2026年九合一選舉的戰力。

在蘇巧慧表態後，蘇系的民進黨新北市議會黨團總召張維倩表示，如果蘇巧慧能夠擔任黨部主委，相信以她經營新媒體的能力，定能帶領黨部黨務革新，加強跟民眾間的溝通，讓黨部更加年輕有活力。

除了正國會的余天及蘇系的蘇巧慧，有綠營基層表示，其他新系、英系及湧言會，目前都未聽說有意派人參選，反而是新系和英系可能和蘇系合作。

綠營基層表示，黨務選舉牽扯黨代表及執評委選舉，不僅影響地方參與黨中央事務的機會，也間接影響派系地方勢力的消長，更直接和市長、議員及里長選舉提名有關，因此，各派系一定會進行合縱連橫。

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有某派系幕僚表示，蘇巧慧對黨部主委勢在必得，因為這是她拿到離開鶯歌、樹林選區到各地趴趴走的門票，因此，這已是市長選舉卡位的前哨戰。

至於正國會的考量，上週派系會議也未決定推人參選，今天就傳出余天將披掛上陣，顯示，正國會林佳龍再戰新北的可能性很低，外傳可能接任民進黨秘書長、內政部長林右昌，仍是傳聞參選市長的可能人選，因此，余天參選，不排除是正國會為爭取2026市長選舉提名作業上，希望能先搶得「話語權」。（編輯：方沛清）1130414