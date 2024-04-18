余天不選 蘇巧慧：會證明自己是新北主委最佳人選

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨縣市黨部主委改選，新北市蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天日前都完成登記，但余天昨天宣布退選。蘇巧慧今天受訪說，會盡全力證明她是最適合的人選，「會連大哥那一份一起加油」。

余天17日深夜透過臉書表示，經過幾天的長考，並與家人溝通後，「我將不會參選民進黨新北市黨部主委」。

余天也說，與太太李亞萍結縭將近50個年頭，相伴相扶持，她是最了解也最心疼他的人，這幾天，無論他如何說服，太太都不同意他再參與政事，只希望和他一起陪伴家人，平平靜靜過日子。

蘇巧慧今天在立法院接受媒體訪問指出，李亞萍和她有聯繫，就如同余天在臉書發文所說，李亞萍非常不同意余天參選，也覺得要交棒給下一代。

蘇巧慧表示，她對李亞萍說「工我們來做」，責任由年輕一代來扛，她會盡全力證明能夠帶給民進黨新北市黨部年輕化、有活力、有戰力，也會是最適合擔任新北市黨部主委的人選。

蘇巧慧強調，大哥（余天）是她敬重的前輩，「我會繼續努力，連大哥的那一份一起加油」。（編輯：郭無患）1130418