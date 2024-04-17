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余天宣布不選新北市黨部主委：家人不同意再參政

2024/4/17 22:09（4/17 22:26 更新）
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前立委余天17日表示，將不會參選民進黨新北市黨部主委。（中央社檔案照片）
前立委余天17日表示，將不會參選民進黨新北市黨部主委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨縣市黨部主委改選，本週領表登記，新北市的蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天日前都完成登記。不過，余天今天深夜透過臉書表示，經過幾天的長考，並與家人溝通後，「我將不會參選民進黨新北市黨部主委」。

蘇巧慧隨後在臉書發文指出，余天剛剛發文宣布退出本屆新北市黨部主委選舉，她要感謝余天這一生對台灣民主的付出和貢獻，也感謝余天對於後輩的照顧和提攜。蘇巧慧說，會為民進黨、為台灣全力以赴，在新北市爭取最大的支持。

余天說，與太太李亞萍結縭將近50個年頭，相伴相扶持，她是最了解也最心疼他的人，這幾天，無論他如何說服，太太都不同意他再參與政事，她只希望和他一起陪伴家人，平平靜靜過日子。

余天表示，從基層做到至今，他無所求。為了民進黨，為了台灣的未來，以及對新北未來發展的看法，他發現新時代年輕人非常有想法，也很有熱情與執行力的好青年，傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了。

他並說，將支持任何願意與民進黨站在一起、繼續為台灣、為人民打拼的每一位年輕人，「台灣的未來就交給你們了」，但是他也跟大家承諾，「我不會離開，將來只要有需要，天ㄟ一定與大家再度相見。」（編輯：蘇龍麒）1130417

#新北市
#民進黨
#余天
#李亞萍
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