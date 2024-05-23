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屏東25人違紀助選 民進黨中評會決議開除黨籍

2024/5/23 17:29
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北23日電）民進黨中評會今天開會決議，將2024年立委選舉，違紀助選的竹田鄉代會主席鄒懋明、滿洲鄉代會副主席熊志謀等25名屏東黨員除名開除黨籍。中評會主委賴瑞隆說，對違紀行為絕不容忍，沒有紀律就無從團結改革。

民進黨中評會今天召開第11次會議，審議2024年第11屆立法委員選舉違紀助選案，經會議討論，中評會與會委員做出一致性決議，將屏東25名違紀黨員除名、開除黨籍。

賴瑞隆表示，台灣面對內憂外患局勢，黨員應團結一致回應人民改革期待，中評會對違紀行為絕不容忍，沒有紀律就無從團結改革，所有人必須以台灣利益為重，遵守黨紀團結一致，守護台灣自由民主。

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賴瑞隆說，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分」，再依紀律評議裁決條例第15條規定「違紀助選行為，種類如下：一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為」。

賴瑞隆說，總統賴清德、副總統蕭美琴520就職，是台灣展現新氣象的開始，期許所有人都應團結以國家利益為重，任何違紀行為絕不容許，面對國會三黨不過半的政局，黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取人民支持，擦亮清廉勤政愛鄉土的創黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。（編輯：謝佳珍）1130523

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