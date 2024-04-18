參選民進黨苗縣主委 陳詩弦：號召青年改變苗栗

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）民進黨地方黨部主委選舉登記倒數，立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦今天完成登記參選，他表示，若擔任主委將號召青年才俊率領黨部重新出發，改變苗栗並深耕台灣本土價值。

民進黨地方黨部主委選舉，領表登記至明天截止，5月26日投票，苗栗縣黨部現任主委李貴富已連任2屆，無法參與下屆改選，繼日前縣議員陳光軒登記參選後，陳詩弦下午由行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、立委沈發惠苗栗辦公室秘書連森裕以及黨籍縣議員羅貴星、陳春暖、邱毓興、翁杰等人陪同，前往黨部辦理登記。

陳詩弦過去是徐定禎擔任頭份市長時期服務團隊特別助理，曾任頭份市民代表，目前擔任民進黨不分區立委沈發惠苗栗辦公室主任。他表示，從政以來，除參與公共事務，在黨務基層擔任過縣黨代表、評議委員、執行委員，也擔任2024賴清德總統苗栗競選總部副總幹事，有全方位經歷，相信對民進黨在苗栗縣事務能有效溝通、力求團結。

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此次參選黨部主委，陳詩弦提出4大政見主軸，包括捍衛台灣價值，堅守民進黨核心理念；增設18鄉鎮服務處，定期辦理黨公職座談，並提供法律諮詢及弱勢關懷、急難救助服務；定期舉辦多元化活動、社區關懷、親子活動以擴大在地民眾接觸；舉辦青年培訓營加強青年政治參與。

陳詩弦指出，期盼透過4大主軸的強化，讓民主進步黨在苗栗更加發展。他說，若能獲黨內支持當選主委，有信心擺脫過去黨部積弱不振的陰霾，號召在地強有力青年才俊，共同率領苗栗縣黨部重新出發，讓「清廉、勤政、愛鄉土」價值在苗栗縣深耕茁壯。（編輯：方沛清）1130418