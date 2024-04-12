苗栗市長補選 余文忠徐筱菁林志豪掃街拜票衝刺

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗市長補選明天投票，選前最後關頭，國民黨余文忠、民進黨徐筱菁及無黨籍林志豪等3名候選人，今天各自以車隊或徒步掃街拜票，全力衝刺選情。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選立委，因所遺任期逾2年，依法辦理補選，將於13日舉行投票。

余文忠昨晚在玉清宮前廣場舉辦選前團結祈福之夜，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、立委陳超明、邱鎮軍及苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、劉政鴻等人先後站台力挺，展現泛藍團結氣勢。

余文忠表示，昨天晚會讓他信心十足，充滿能量，今天把握選前最後關頭，安排車隊掃街拜票，全力衝刺。他說，參選初衷是為讓家鄉變得更好，希望推動苗栗市都市計畫變更，強化軟、硬體公共設施，從就學、就業、居住3面向，吸引青年回鄉、在苗栗落地生根，同時完善老人福利服務措施，減輕年輕人負擔，無後顧之憂為生活打拚。

徐筱菁是這次補選唯一女性候選人，日前準副總統蕭美琴赴苗市參加工作坊，以女力特質為她拉抬聲勢；選前倒數關鍵，今天下午邀請立委蔡其昌、台北市議員許淑華陪同一起車隊掃街拜票。

徐筱菁指出，晚間將在苗栗市市民廣場舉辦選前之夜，立委沈發惠、前立委林靜儀及客委會主委楊長鎮等人都將到場助講，她說，苗栗市已經停滯太久，希望選民支持年輕女性革新苗栗市，帶領苗栗市前進。

林志豪則維持參選以來作風，上午單槍匹馬站路口、舉牌向往來人車致意爭取支持，下午則徒步進行家戶拜票。他說，自己是「4寶爸」真心覺得苗栗市需要改變，因此從友善、智慧、人本的角度提出相關政見，並強調政治不該只有藍綠，希望市民把票投給他，用創新讓苗栗改變。（編輯：李錫璋）1130412