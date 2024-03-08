無黨籍林志豪參戰 苗栗市長補選3人登記

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）第12屆苗栗市長補選登記至今天下午5時截止，共有國民黨推薦縣議員余文忠、民進黨推薦縣議員徐筱菁、以及無黨籍林志豪3人登記參選。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選就職立委，所遺2年多任期依法須辦理補選，苗栗縣選舉委員會公告3月6日至8日受理登記，4月13日投票。

補選登記至今天下午5時截止，選委會統計，共有3人完成登記。包括國民黨推薦縣議員余文忠、民進黨推薦縣議員徐筱菁，以及以無黨籍參選的林志豪。

林志豪過去曾是台灣民眾黨黨員，111年爭取角逐縣議員，不滿黨內提名風波，質疑初選黑箱，決定退黨，隨後加入時代力量，改披時力戰袍參選苗栗縣第1選區縣議員，可惜落敗。

林志豪下午單槍匹馬前往苗栗市公所選務中心完成登記，他表示，這次以無黨籍參選苗栗市長補選，希望突破藍綠，爭取更多中間選民的支持，改變苗栗市長期以來政治生態及生活環境，開創新的苗栗驕傲。

此外，原本已領表並表態參選的無黨籍縣議員禹耀東臨時決定退出。他受訪表示，考量健康、個人因素加上母親身體不好，決定放棄登記參選，但強烈駁斥外界「泛藍整合」說法，他說，純粹是個人生涯考量所做的決定。

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至於台灣民眾黨則發出聲明「參戰不參選」。民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，主要考量剛歷經總統大選，黨內資源有限，而一般而言補選投票率低，不利民眾黨，現階段仍以全力發展基層組織、佈局2026基層選舉為要務。

馮啟彥說，民眾黨雖然不推出參選人，但在苗栗市長補選的選戰中，仍會提出對苗栗市改革的方向及政策建議，包括振興在地產業及觀光發展、照顧高齡長照需求、針對高碳排放工廠輔導減碳以及推動市政、公共政策、招標案上網公告促進政治改革等，同時也會監督整個選舉過程的合法及公開透明。（編輯：張銘坤）1130308