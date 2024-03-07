余文忠登記苗栗市長補選 連勝文站台振氣勢

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗市長補選6日至8日開放登記，苗栗縣議員余文忠今天由國民黨副主席連勝文及大批支持者陪同率先完成登記。余文忠表示，當選後將成立專戶，每年至少捐薪50萬元扶弱助學。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會並當選就職立委，依地方制度法規定，所遺2年多任期應辦理補選，苗栗縣選舉委員會公告3月6日至8日一連3天受理登記，4月13日投票。

昨天登記首日無人登記。代表國民黨參選的苗栗縣議員余文忠，今天上午率先前往苗栗市公所辦理登記，國民黨副主席連勝文專程南下陪同，立委邱鎮軍服務處秘書長張勝祥、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、苗栗縣議員鄭碧玉及多名里長、工會社團代表也到場力挺，眾人高喊「凍蒜」展現氣勢。

余文忠表示，自己曾動過心臟手術，在鬼門關前走一遭，對生命有所省悟，認為老天讓他活著，就是要為社會貢獻心力，幫苗栗認真打拚服務；苗栗市在歷任市長奠定基礎下，他將持續強化各項市政建設，與縣長鍾東錦密切配合，打造宜居、宜遊的生活環境。

他也宣布，若順利當選，將把這次補選的選票補助款及政治獻金結餘款全數捐出，成立「扶弱助學專戶基金」，每年以母親名義捐款新台幣至少50萬元，讓苗栗市轄內弱勢家庭、獨居長者及績優學生獲得適時、必要協助。

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連勝文指出，余文忠有國會助理經驗，也是成功企業家，事業小有成就即持續熱心公益、回饋社會，願意把未來人生投入市政建設、公民服務及扶持地方弱勢，一定可以把事情做好，是把為苗栗市民服務當理想、志業在奮鬥，呼籲所有苗栗市選民支持余文忠高票當選。

另外，媒體詢問連勝文有關國民黨整併黃復興黨部一事，是否擔心引發反彈？連勝文表示，黃復興黨部並非裁撤，而是依現實社會的需求做一些調整，把整個黨有限資源做好運用，是2.0的概念，他不認為，這樣的組織調整，會造成選票流失，當然過程當中，還是要跟許多基層支持者說明溝通，這是為了推動國民黨進步，爭取下一次的勝利。（編輯：張銘坤）1130307