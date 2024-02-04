苗栗市長補選 余文忠代表國民黨迎戰

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）國民黨苗栗縣黨部今天公布苗栗市長補選初選民調結果，由現任縣議員余文忠勝出披戰袍，預料可能面對來自民進黨、民眾黨以及縣議員禹耀東等多方挑戰。

國民黨立委邱鎮軍從苗栗市長轉戰國會成功，所遺2年多任期依法須辦理補選。國民黨苗栗縣黨部1月18日在縣長鍾東錦、立委邱鎮軍見證下，邀集有意參選的黨內議員余文忠、鄭碧玉、楊明燁到場協調，決議以全民調初選，由勝出者代表國民黨迎戰。

縣黨部今天發布新聞稿表示，苗初選民調於1、2、3日由3家民調公司進行電話民調，結果由余文忠勝出，將以最快方式呈報黨中央，建議徵召勝出的余文忠參選苗栗市長補選；余文忠表示，將秉持忠誠服務，全力以赴的精神，爭取勝選。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰指出，依據先前決議共識，勝出者余文忠將是縣長鍾東錦、立委邱鎮軍乃至於苗栗市泛藍陣營共同唯一支持的市長候選人，黨內初選沒有輸家，國民黨唯有團結，才能在接下來的市長補選贏得最後勝利。

而以些微差距落敗的楊明燁也在臉書發文，對於未能順利出線向支持致歉，並向余文忠表達恭喜，呼籲所有鄉親和他一起幫忙余文忠贏得勝選。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富指出，對於苗栗市長補選，民進黨不會缺席，目前已啟動黨內初選登記作業，初步已有苗栗縣議員徐筱菁和苗栗市民代表李建宏表達有意願參選，將於7日截止登記。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，針對苗栗市長補選仍在評估中，已將國民黨初選結果回報給黨主席柯文哲，如確定要派人角逐市長寶座，不排除由馮啟彥自己或前市民代表會主席楊喬安，2人擇1參選。

此外，苗栗縣議員禹耀東以及苗栗市農會理事長賴桂煖也分別表態有意以無黨籍身分參選。（編輯：張銘坤）1130204