登記選民進黨苗縣主委 陳光軒：十年磨一劍願承擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）民進黨苗栗縣黨部主委選舉開放領表登記，縣議員陳光軒今天完成登記時表示，從追求公平正義的熱血青年「十年磨一劍」累積完整資歷，願承擔帶領黨務運作與改革。

民進黨地方黨部主委選舉，4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票。苗栗縣黨部主委李貴富因2屆任滿無法再選，目前黨內表態參選者有陳光軒及陳詩弦，2人都是「7年級」青年世代。

陳光軒是駐日代表謝長廷的子弟兵，曾參與大埔抗爭、太陽花學運，10年前參選議員並當選，連任3屆議員至今，擔任過4年黨團總召，他說，「十年磨一劍，該是承擔的時候」，下午前往縣黨部完成登記參選苗栗縣黨部第20屆主委。

陳光軒表示，苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未曾執政過的縣市，2024總統、立委選舉過後，基層黨員對於黨及地方黨部的未來發展有更多期待，他參選主委除提出具體政見，也強調未來保持中立、不會有派系布局，力求黨務公開透明，希望幫助民進黨在苗栗開疆闢土。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳光軒指出，近幾次選戰，民進黨在苗栗縣得票趨於穩定，並非好現象，代表選民結構並未成長，尤其意味著年輕選民拓展受限，未來將搭建青年參與黨務平台，號召青年入黨，並強化與公民團體、自救會聯繫，必要時協助弱勢陳抗者表達訴求。此外，也要協調黨公職人員服務處結合縣黨部設立地方聯絡處，強化組織運作。

另外，表態參選苗栗縣黨部主委的還有立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦，他今天告訴中央社記者，已完成領表，預計明天辦理登記。（編輯：李錫璋）1130416