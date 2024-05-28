總質詢遲到遭議員諷藐視議會 張善政致歉

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市長張善政在今天的議會市政總質詢遲到15分鐘，讓這個時段質詢的議員黃家齊及局處首長空等，議會民進黨團批評張善政無心市政，更諷刺張善政此舉已經是「藐視議會」。

桃園市議會原訂上午9時的總質詢，因為張善政遲到約15分鐘而延後開議，遭到民進黨市議員批評是在「等一個人」。

民進黨籍市議員黃家齊表示，原本他的總質詢時間是5月20日，考量張善政參加總統就職典禮改到今天質詢，沒想到張善政卻遲到15分鐘，證實許多市民質疑「市長都沒住桃園而是住新店」，加上桃園一早就下大雨，市長沒有心思勘災，市民當然對施政無感。

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另一名民進黨籍市議員李宗豪表示，今天也是他的總質詢時間，張善政遲到連帶也影響到他的質詢，他指出，目前立法院正在審查國會改革法案，張善政曾經表達支持此案，但自己在總質詢卻遲到15分鐘，不就是「藐視議會」。

張善政也為遲到致歉，他稍後接受媒體聯訪表示，今天早上因為天氣不理想、交通難控制，比預估時間晚到議會，對議員們非常抱歉，但他認為議員「話講反了」，他現在每天都住桃園，偶爾有事需處理才回新店家，請市民放心。（編輯：李錫璋）1130528