首獲五星縣長 饒慶鈴：慢經濟持續在台東發酵

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）「遠見雜誌」今天公布2024縣市長施政滿意度調查成績，台東縣長饒慶鈴獲得7成6的縣民支持，首度獲五星縣長，饒慶鈴表示，慢經濟在台東持續深化發酵、帶領台東與國際接軌。

根據「遠見雜誌」公布，饒慶鈴與台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁及連江縣長王忠銘同獲全國五星縣市首長，饒慶鈴排名全國第4，施政分數排名則為第3，饒慶鈴此次施政分數相較去年增加3.2分，為全國之冠。

台東縣多項施政分數都是歷屆來最佳成績，在8大施政面向獲得分數74.1分，其中環保、觀光休閒近8成的滿意度勇奪非六都組第1（全國第2）；而經濟就業面向持續進步，連兩年達到全國第4。

其他包括道路交通面向滿意度近7成、位居全國第2名；消防與公共安全全國第4名，滿意度高達8成。讓從2019年開始都維持4.5星評價的饒慶鈴，今年成為新科「五星首長」。

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饒慶鈴透過新聞稿表示，自上任來推動「慢經濟」帶領台東走出不一樣的路，秉持著「開放、整合、創新」的行政思維，並以「一快一慢」的施政策略，讓慢經濟持續在縣政各方面發酵，觀光、建設、產業、招商全力發展，疊加出耀眼成果。

饒慶鈴表示，很感謝所有一同努力的縣府團隊與一路相力挺的台東鄉親們，未來會持續實踐各項政策，一步步踏實做，有信心讓台東未來會更好，化平凡為精彩。（編輯：謝雅竹）1130527