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首頁 / 政治

發起罷免謝國樑 行動發言人李晏蓉：無關藍綠

2024/3/15 15:54（3/15 16:19 更新）
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基隆市長謝國樑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰基隆15日電）公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，發言人之一李晏蓉今天說，有網軍以她的名字與民進黨性平部主任李晏榕連結，以此證明罷免團隊勾結政黨，企圖混淆行動，活動無關藍綠。

李晏蓉指出，最近有網軍將她與李晏榕做連結，誤導民眾認為罷免團隊與政黨有勾結，企圖混淆發起罷免行動的目的及訴求。

她表示，「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑活動，主要是一群對謝國樑的市政有疑慮的年輕人發起，認為謝國樑的市政有疑慮，還涉違反行政程序在法院作出判決前就強行闖入東岸商場，再加上謝國樑事後的失言行為，因此對這名民選市長感到失望。

李晏蓉指出，截至昨晚的統計，活動收到的提議書已達4150份，達到送件門檻，預計4月初送件。後續也將舉辦街頭宣講等實體活動，讓更多人關注或支持這項罷免連署活動。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少須3萬792人連署；第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。（編輯：戴光育）1130315

#李晏榕
#謝國樑
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