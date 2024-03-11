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民團啟動罷免謝國樑 4天收到1800份提議

2024/3/11 23:33
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）公民團體「山海公民拆樑行動」不滿基隆市長謝國樑處理東岸商場爭議等議題，8日起展開罷免謝國樑，行動發言人林茵茵說，今天共收到500份提議書，累計已有1800份提議書。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

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罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。

林茵茵日前表示，團隊希望能在第1階段至4月初期間，就能募集到第2階段連署所需人數（3萬792人）；至於第1階段提議，送件會以3500份為目標，第2階段則設定4萬份連署為目標。（編輯：陳正健）1130311

#中選會
#基隆
#謝國樑
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