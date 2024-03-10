罷免謝國樑2天募500份提議 上班族大學生發起山海公民拆樑行動

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）公民團體「山海公民拆樑行動」8日展開第1階段罷免基隆市長謝國樑，行動發言人林茵茵今天說，截至昨天為止，已募集到500份提議書，希望第1階段就募集到第2階段連署所需人數。

對於公民團體發起罷免，基隆市政府發言人余治明表示，目前仍以市政工作為主。

拆樑行動領銜人戴璟安是中山醫學大學畢業，目前擔任個案管理師；行動發言人林茵茵是世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生。林茵茵說，團隊成員都是一般上班族及大學生。

發起罷免預計第1階段時程至4月初，林茵茵表示，團隊希望能在第1階段期間，就能募集到第2階段連署所需人數（3萬792人）；至於第1階段提議，送件會以3500份為目標。

林茵茵指出，即便已進入罷免發起程序，謝國樑依然不願就上任1年3個月中所發生的爭議，正面回應各界的質疑。

林茵茵說，發起這場罷免，不單只是因為基隆市政府忽視程序正義，2月1日在未經法院許可下，帶著警方強行進入當時還未有產權的建物，後續謝國樑一連串忽視民眾的聲音，將不同意見都指向「機器人的攻擊」。

她指出，謝國樑緊抓著「維護市產」一事不放，提出質疑的議員及民眾卻被指稱是在捍衛廠商。謝國樑更長期動員自家二信企業的員工，若謝國樑表示對於反制罷免行動不知情，那過去每次要求二信員工助選，難道也是不知情嗎。（編輯：戴光育）1130310