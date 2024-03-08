民團啟動罷免謝國樑 目標3500份提議

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）臉書（Facebook）粉絲專頁「山海公民拆樑行動」今天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，由於第1階段至少要提出3080名符合規定的提議人名冊，粉專表示，提議將以3500份為目標。

對於公民團體發起罷免行動，基隆市政府發言人余治明僅表示，目前仍以市政工作為主。

「山海公民拆樑行動」晚間表示，從最初開始出現罷免意見至今，謝國樑不僅拒絕正面回應外界的質疑，甚至一再將市民視為機器人抹為側翼，今天起開始罷免謝國樑的行動，邀請社會大眾一同參與，並持續關注這場合法、合情、合理的公民行動。

「山海公民拆樑行動」指出，罷免預計時程第1階段從今天起至4月初，第2階段暫定從4月底至6月底。為算上中央選舉委員會進行查核時，因資格不符而遭剔除者，第1階段提議將以3500份為目標。

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依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。（編輯：張銘坤）1130308