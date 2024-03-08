基隆228追思 受難家屬：讓蔣介石走下神壇

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府今天舉辦228事件追思活動，228國家紀念館館長楊振隆代表受難者家屬致詞說，請讓蔣介石走下神壇，負起該負的責任，並重新給予歷史評價，這才是推動轉型正義的起端。

追思活動下午在海洋廣場舉行，在牧師帶領下與會人員默哀1分鐘，追思會最後，與會人員將手中的菊花拋下海中悼念受難者。

楊振隆致詞表示，冤有頭，債有主，誰該負責，誰不必負責，盼能界定清楚，也不必拖人下水，更不必要提到228，就有人莫名其妙地自動扛起十字枷鎖，去對抗歷史真相的澄清，這不只阻礙轉型正義的推動，甚至也阻礙了族群和諧的進展。

楊振隆說，澄清歷史真相，釐清責任歸屬，推動轉型正義，才能達成社會的和平與公義。作為受害者家屬卑微的請求，請讓蔣介石走下神壇，讓蔣介石負起該負的責任，並重新給予歷史評價，這才是推動轉型正義的起端。

基隆市副市長邱佩琳致詞表示，行政院出版的228事件研究報告，內容提到一段口述回憶，3月8日438團乘船開進到基隆港，還沒靠岸時，此團在基隆要塞司令部的配合下架起機關槍，向岸上所有群眾亂掃，很多人被打得頭破腳斷，肝腸滿地，甚至孕婦、小孩都無法倖免。

邱佩琳說，研究報告結論提到，每個人都應該記取這個慘痛教訓，更盼政府要正視當時鎮壓失當的責任，對無辜者給予最優的撫卹，也「寄望本省和外省同胞，能夠用寬諒、和平的心來超越傷痛」。

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邱佩琳說，如果32年前，總統府和行政院沒有正視這件事，228所有受難者的委屈，其實沒有人會知道，因為當時沒有人敢說話。如今台灣的價值是自由、民主、多元和開放，應該加上包容和共榮，希望過去政府所做的不恰當行為，可以給予大家前車之鑑，讓每個人都能從中學習。

基隆市議會議長童子瑋說，盼大家能理解基隆過去的歷史和台灣過去的傷痛，認識自己的家鄉歷史和文化，才能真正體會得來不易的民主、和平與自由。（編輯：張銘坤）1130308