基隆青年電動機車補助 5個月僅申請100輛

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市府去年10月受理申請公益青年就業電動機車補助，至今5個月僅申請100輛，市長謝國樑今天坦承不滿意，將針對月資費過高、年齡門檻等問題檢討，預計月底推出新方案。

謝國樑今天在議會答詢說，公益青年就業電動機車補助到目前為止共申請100輛，他對這個數字不滿意，這段期間市府也針對年輕人調查，年輕人對於月資費和必須汰舊換新有所顧慮，另對從事公益服務也有所考量，這些門檻造成年輕人申請的阻礙。

謝國樑表示，他認為月資費對年輕人還是太高，而市府提出汰舊換新立意良善，另若放寬從事公益服務門檻，可能也會有不同效果，市府會考慮每3個月滾動式檢討，預計月底會推出新方案。

謝國樑說，放寬年齡門檻也是市府考慮的方向，現行適用民國78年至92年出生的市民，有人提出放寬至民國75年，甚至民國70年出生就可提出申請，市府一定會努力朝更彈性方式辦理，放寬申請門檻，把數量衝出來。

民進黨議員張顥瀚表示，環保局僅提出1頁報告，他感到非常堪憂，謝國樑要競選連任，最大問題會不會是環保局在扯後腿，因為謝國樑恐怕無法在任內完成5萬輛電動機車政見。

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民進黨議員陳宜說，年輕人要申請電動機車困難重重，要做公益還要有機車可以汰換，建議不如把這些經費提供給65歲以上長者搭計程車。國民黨議員藍敏煌表示，成效的確不如預期，既然議會通過這筆預算，議員應該站在協助市府立場，讓政策能成功推動。

議長童子瑋最後做出決議，市府應重新檢討電動機車補助政策，針對申請件數成效不彰、條件過於嚴苛和程序複雜等問題，檢視現行政策執行情況，以符合市民所需。（編輯：林恕暉）1130305