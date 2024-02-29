基隆愛三、仁四路口 清明節前設行人專用時相

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市仁愛市場每天車水馬龍，為提升用路人安全，議長童子瑋今天到場會勘，建議在愛三路、仁四路交岔路口設「行人專用時相」。市府表示，預計清明節（4月4日）前設置完畢。

童子瑋表示，今年農曆年節，愛三路、仁四路都是採買年貨的人潮與車潮，他親眼看到民眾困於雜亂的交通動線中，愛三路、仁四路口設置「行人專用時相」，適度分離行人與車輛通行時間，除能有效保護行人外，也可促進仁三路轉進仁四路的車流行車順暢。

基隆市政府交通處交通工程科長章志華表示，市府先前已在南榮路、愛三路口，仁三路、愛三路口，仁五路、愛一路口設置「行人專用時相」，而愛三路、仁四路口，預計清明節前設置完成，另會將原有行人穿越道改為綠底斑馬線，市府也會持續針對車流量較大和校園周邊，評估設置「行人專用時相」。

基隆市警察局交通隊提醒民眾，不論是行人綠燈早開或是行人專用時相，如汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，依道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰，紅燈右轉者，可處600元以上、1800元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1130229