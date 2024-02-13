經部加碼4000補助換電動機車 5地區上半年擬推獎勵

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（中央社記者劉千綾台北13日電）汰舊換新選購電動車補助加碼傳來好消息，民眾將老舊機車汰換成電動機車可作為園區開發的減量效益，經濟部規劃祭出獎勵每輛新台幣4000元，不過僅限定雲嘉南、高屏等地區民眾適用，額度共約1萬台，預計最快上半年推出。

若加計車籍在高雄、台南的民眾，原本就享有地方政府發放電動機車補助款，最高每輛領7000元，等於南台兩地民眾可獲得1萬8300元補助，優惠最大。

經濟部表示，因應台商回流建廠土地需求增加，開發嘉義縣中埔、水上、台南市新市、高雄市北高雄等4大產業園區，預估2025年底完工啟用，未來基本金屬、電子業等廠商陸續進駐。

為達成園區開發環評承諾的減量效益，經濟部規劃透過雲嘉南、高屏等2空品區民眾汰舊換新為電動機車，額度為1萬輛，祭出獎勵每輛4000元，民眾汰換電動機車的空污和碳排減量效益，將歸屬經濟部產業園區管理局。

載具電動化為2050淨零轉型扮演關鍵要角，為刺激消費者選購電動機車，中央和地方紛紛祭出優惠獎勵，包括目前經濟部產業發展署電動機車補助，針對重型及輕型等級每輛補助7000元；環境部提供淘汰老舊機車補助2000元。

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根據目前縣市政府的汰舊換新電動車補助方案，車籍在高雄、台南的民眾最高可領7000元，嘉義、屏東為6000元，因此加上經濟部產業園區開發減量效益獎勵4000元、產發署電動機車補助7000元，以及環境部廢車回收獎勵金300元，高雄和台南民眾可獲1萬8300元，優惠最大。

經濟部表示，汰舊換新補助方案預計上半年正式推出，屆時消費者購買電動機車時，車行業者會協助申請辦理，有望刺激電動機車買氣。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130213