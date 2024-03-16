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青年電動機車新方案 基市府宣布不限量

2024/3/16 18:15
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府昨天公布青年電動機車新方案，還有0元電池月資費可選擇，限量2000輛，消息一出，市府收到許多民眾洽詢，市府今天宣布新方案不會限量，希望達到4年共5萬輛電動機車。

基隆市政府環保局長馬仲豪今天表示，為符合市民期待，環保局目前採分階段擴大辦理，29日上路的新方案不會採限量申請模式，而是依申辦狀況逐步提升，以期達成最終政策目標，4年總計5萬輛電動機車。

至於電池月資費部分，馬仲豪指出，因應申請人使用情境不同，可依里程分為高低用量，合約為期3年至5年不等，由申請人自由選擇，最低費率可達0元。

此外，有許多市民關心，未來是否會有更多品牌納入專案供選擇，馬仲豪指出，將視專案進度滾動式調整，持續邀請符合國家標準的廠商，目標納入所有國內優秀的電動機車優良廠商，為市民提供更多元的品牌選項。

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基隆市府去年10月受理申請公益電動機車補助，至今僅受理100輛不如預期，市府昨天公布新方案申請條件再放寬，汰舊改為非必要條件，沒有舊車也可申請；若想要汰舊換新，另有新台幣1萬元獎勵金。申請者也從原來民國78年到92年出生市民，改為68年至93年都可申請。

環保局指出，過去申請者還必須連續5年且每年須完成4小時以上公益服務時數，這部分也改為鼓勵性質。在新方案中，有電池月資費還從499元降為0元，或是將電池租賃方案從699元降為0元，希望減輕民眾負擔。（編輯：張銘坤）1130316

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