議員質疑電動機車新方案 基市府：仍有公益條件

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市放寬公益青年電動機車申請條件，民進黨基隆議會黨團今天質疑，市府取消從事公益時數，應修正原計畫送議會審議才合法。市府表示，新方案仍有公益條件，以鼓勵取代強制。

民進黨基隆市議會黨團今天舉行記者會，黨團總召陳宜指出，市府推出電動機車計畫5個月只有100輛申請，日前放寬申請條件，其中將須連續5年、每年完成4小時公益服務時數，改為免做公益，市民可能會有更多期待，未來福利會越來越好，因而繼續等待。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，「公益青年就業電動機車補助計畫」要求申請者須從事公益，但市府的新方案取消公益時數，也把青年的定義放寬，能否適用原先計畫會有爭議，政府機關的預算不能互相挪用，市府應修正原先計畫送交議會審議，通過後再上路，才符合法治程序。

民進黨基隆市議員施偉政指出，基市府去年編列新台幣3.8億元電動機車預算，第1年目標發放1萬輛至1.5萬輛電動機車，但至今只發放100輛，是不是因為執行率嚴重落後，市府才不得不下猛藥，看市民會不會踴躍申請。

施偉政表示，基隆市府以公務預算購買的電動機車，要如何變成私人產物，在移轉過程中關於法治面會有困難。

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對此，基隆市環保局指出，修改計畫是因應議會決議事項，檢視現行政策執行情況，以符合市民所需。其中，公益、汰舊、年齡條件皆存在，申請者從民國78年到92年出生市民，放寬為68年至93年出生；從事公益時數及淘汰舊機車，以鼓勵取代強制。

環保局表示，計畫並非購車贈予民眾，而是民眾購車由環保局補助，無財產問題，因此計畫本質不變，依法得由去年保留款支應。期待民進黨基隆市議會黨團能共同努力，讓基隆跟上淨零碳排趨勢。（編輯：戴光育）1130318