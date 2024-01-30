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林右昌：基捷若能核定 對基隆發展是劑強心針

2024/1/30 18:08
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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）內政部長林右昌今天表示，基隆捷運計畫在他擔任基隆市長任內啟動，行政院若能在近期核定，他也與有榮焉，對基隆的未來發展會是劑強心針。

林右昌出席基隆市仁愛橋改建完工啟用典禮，接受媒體聯訪表示，基隆捷運若能核定，對基隆的建設將是很大的一步，基隆捷運在20餘年前，大家連想都不敢想，如今計畫已提報到行政院，就等行政院核定。

林右昌說，在他擔任基隆市長任內啟動基隆捷運相關程序、定線和規劃「我也與有榮焉」，如果能在近期核定，對基隆是劑強心針，會帶動基隆更多的進步和發展。

基隆市長謝國樑今天與媒體茶敘表示，基隆捷運第1階段目前就是依照去年8月與行政院副院長鄭文燦討論後的結果，以成立捷運基金方式支應，目前看起來運作沒有太大問題。

對於行政院昨天核定台中捷運藍線及海線鐵路雙軌化可行性研究，謝國樑說，相信對台中的建設又更邁進一步，也可以讓台中市民更瞭解到中央和地方，既使不同政黨還是能攜手合作。

此外，基隆市政府交通處長王圳宏指出，基隆捷運第2階段從八堵到基隆市區，可行性評估經費約新台幣2000萬元，市府近日會行文向交通部爭取這筆經費。（編輯：李錫璋）1130130

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