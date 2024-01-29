林右昌視察桃機 籲善用自動通關系統

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，以及使用自動查驗系統狀況，提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客莫攜帶豬肉製品回國，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。

林右昌上午前往桃機視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，聽取簡報後實際走訪瞭解，除頒發加菜金給航警局及國境事務大隊，更前往親子友善通道了解實際運作情況，並贈送執勤同仁及旅客內政部製發的「1元福袋」，親切的態度讓旅客直呼太幸運了。

林右昌接受媒體聯訪表示，今天到桃機視察航警局安檢以及移民署通關作業狀況，希望能確保寒假及春節期間旅客出國都能順利，提醒所有民眾在出國前能事先檢查有沒有攜帶危險或禁止上飛機物品，提早處理丟棄，讓通關過程會更順利。

林右昌說，因為今年已恢復到疫情前約82%至83%的旅客量，機場也準備相關快速通關作業，提醒民眾盡量使用「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），旅客可現場同時完成註冊通關，另外也準備親子友善通道，若有帶著12歲以下、無法使用e-Gate通關的家長，也可加速通關速度。

林右昌指出，桃機在日本10個機場能預先進行作業，未來也希望能與更多國家還有機場做相關合作協定，旅客在出國出關時，能夠更加便利順暢，希望未來能針對其他大型或有需求機場進行相關合作，日本是國人非常喜歡出遊的國家，這部分需求是有的，內政部會努力。

林右昌也提醒出國民眾，台灣跟日本是目前亞洲地區唯2沒有非洲豬瘟疫情的國家，大家出國玩得開心、回國時也為國家安全盡一份心力，相關豬肉製品請旅客不要帶回來，希望民眾回國時遵守規定，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。（編輯：方沛清）1130129

內政部長林右昌（前右2）29日到桃園國際機場視察旅客安檢作業，提醒民眾盡量使用「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），加速通關時間。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年1月29日