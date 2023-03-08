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謝國樑不滿基隆捷運分擔費 王國材：會分年編列

2023/3/8 10:57（3/8 11:57 更新）
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基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆市負擔53.85億元。（中央社製圖）
基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆市負擔53.85億元。（中央社製圖）
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（中央社記者王承中、王揚宇、范正祥台北8日電）基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆市負擔53.85億元。交通部長王國材今天表示，捷運是長期建設，相關經費會分年編列，對基隆市庫的影響，可能不是想像中一次要編列將近53.85億元。

謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆市負擔53.85億元。國民黨立法院黨團則呼籲，基隆捷運不是地方政府自提的建設計畫，是由中央規劃興建，經費宜由中央政府全額負擔。

立法院財政等委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請行政院主計長朱澤民、交通部長王國材、經濟部長王美花、財政部長莊翠雲等相關部會首長列席。

王國材在列席前接受媒體聯訪，針對基隆捷運的議題表示，整個捷運補助辦法從民國100年就開始實施，這12年來都是用這樣的補助辦法。

王國材指出，以基隆市來看53.85億元中，有18億元是土地取得的費用，這部分他要請基隆市府思考整個城市發展的看法，如果有一條捷運過去，對於城市土地開發的想法，以及要給基隆帶來怎麼樣的開發。

王國材表示，基隆市府可以從城市願景跟開發，來取得至少1/3的費用，這樣負擔的經費可能可以到40億元以下。因為捷運建設是長期的，假如分為10年，一年就是4億元，會分年編列，對基隆市庫的影響，可能不是想像中一次要編列53.85億元。

王國材說，北北基生活圈盼望這麼久的基隆捷運，已經談了20幾年，現在環評也初步通過，交通部願意來協助，促成這條捷運的建設。（編輯：趙蔚蘭）1120308

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