謝國樑改提歡迎中央指導 開發基隆捷運周邊

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市長謝國樑昨天針對基隆捷運計畫表達「都讓中央來做」，市府願將沿線開發資源歸給中央，今天則改提歡迎中央指導開發周邊，利益可由中央分配，如此雙方較易取得共識。

謝國樑上午接見基隆市婦女會後，針對基隆捷運接受媒體訪問指出，「50幾億元絕對不會是最後的數字，還會再調，100億元也是蓋」，捷運一定要蓋，要出點錢地方也要想辦法配合，一下翻倍也許又會更多，他要表達「不能那麼貴」。

謝國樑日前表示，要基隆市府負擔新台幣53.85億元「門都沒有」，立法委員蔡適應質疑基隆市府是否不要基隆捷運。

對此，謝國樑指出，他支持基隆捷運，也瞭解捷運對城市發展的重要，尤其要開發沿線區域作為未來就業使用，但基隆市的荷包有限，過程中要和中央一起努力合作找出方法讓捷運蓋起來，在這前提上，讓市府負擔減到最低。

謝國樑表示，基隆市不是直轄市，要蓋捷運需要中央更多協助，如果中央認為沿線土地有開發利用價值，非常歡迎「中央指導我們，甚至協助我們興建且開發周邊區域，利益可以由中央來分配」，如此雙方比較容易取得共識。

謝國樑指出，53億元可能還不是最後的金額，站在他的立場，一定要替基隆爭取到好的條件，這是他的工作，也是基本態度。

至於基隆市府究竟能負擔多少金額，謝國樑表示，就先不說多少，而是當初說的17億元，市府正審慎考慮，但在還沒答應前，金額又調漲3倍，是否可能再繼續調漲，真的很希望中央和地方攜手合作，一同促成基隆捷運。（編輯：方沛清）1120308