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謝國樑：基捷負擔太沉重 交通部肯見半夜都跑去

2023/3/8 17:07（3/8 17:41 更新）
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基隆市政府分攤基隆捷運可能從17億元增至53億元，市長謝國樑（中）8日表示，真得有點太沉重，希望能有更多機會和中央對話，讓市府的負擔額下降，只要交通部肯見他，半夜都會跑過去。中央社記者王朝鈺攝 112年3月8日
基隆市政府分攤基隆捷運可能從17億元增至53億元，市長謝國樑（中）8日表示，真得有點太沉重，希望能有更多機會和中央對話，讓市府的負擔額下降，只要交通部肯見他，半夜都會跑過去。中央社記者王朝鈺攝 112年3月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市府分攤基隆捷運可能從17億元增至53億元，市長謝國樑今天說，真得有點太沉重，他態度可以柔軟，但更堅定拜託中央讓市府負擔額下降，只要交通部肯見他，半夜都會跑過去。

謝國樑下午出席基隆市228紀念追思活動後，接受媒體聯訪說，當初談新台幣17億元時，市府會審慎考慮，雖然他認為依法要由中央負擔國家級公共建設，但短期間卻暴增到53億元，且是否足夠，他也不敢說，他會努力與中央協商，把捷運帶來基隆。

謝國樑說，基隆市是少數非直轄市發展捷運的城市，懇請中央多幫忙基隆市，預算上若可以，拜託中央讓基隆市少負擔一些，市府也會和議會討論預算。

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謝國樑表示，他態度可以柔軟一點，但要更堅定拜託中央，市府在基隆捷運計畫負擔額從17億元變成53億元，真得有點太沉重，希望能有更多機會和中央對話，讓市府的負擔額下降，「只要他們肯見我，我半夜都會跑過去」，一通電話打來，他會馬上到交通部拜託，絕對不會耽擱。

謝國樑表示，基隆市過去有些國門計畫也由中央主導，做得滿成功，無論由地方做或中央做，重點是基隆市政府的負擔額，這是全體市民的荷包，很希望中央體諒基隆的財政狀況。（編輯：李錫璋）1120308

#謝國樑
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